Спорткар нового поколения хоть и мало отличается от предшественника визуально, все же имеет перед ним определенные преимущества.

Компания Porsche показала, как работают аэродинамические элементы кузова последнего поколения спорткара 911.

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В переднем бампере Porsche 911 нового поколения установлены подвижные заслонки, а сзади работает подвижной спойлер с электронным управлением. Эти малозаметные вещи помогают спорткару иметь более низкое аэродинамическое сопротивление и меньший тормозной путь.

Заслонки в переднем бампере спорткара полностью закрываются на скорости 70 км/ч, обеспечивая низкий коэффициент лобового сопротивления. На скорости 90 км/ч им на помощь приходит задний спойлер. А уже после 170 км/ч заслонки полностью открываются и спойлер переходит в “боевое” положение, прижимая автомобиль к дороге.

При резком торможении со 170 километров в час задний спойлер также выполняет функцию воздушного тормоза. Вся адаптивная аэродинамика работает в тесном сотрудничестве с активным шасси PASM.

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