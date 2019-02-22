Спорткар нового покоління, хоча й мало відрізняється від попередника візуально, усе ж має перед ним певні переваги.

Компанія Porsche показала, як працюють аеродинамічні елементи кузову останнього покоління спорткара 911.

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У передньому бампері Porsche 911 нового покоління встановлені рухомі заслінки, а позаду працює рухомий спойлер з електронним управлінням. Ці малопомітні речі допомагають спорткару мати нижчий аеродинамічний опір і менший гальмівний шлях.

Заслінки в передньому бампері спорткара повністю закриваються на швидкості 70 км/год, забезпечуючи низький коефіцієнт лобового опору. На швидкості 90 км/год їм на допомогу приходить задній спойлер. А вже після 170 км/год заслінки повністю відкриваються і спойлер переходить в “бойове” положення, притискаючи автомобіль до дороги.

При різкому гальмуванні зі 170 кілометрів на годину задній спойлер також виконує функцію повітряного гальма. Вся адаптивна аеродинаміка працює в тісній співпраці з активним шасі PASM.

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