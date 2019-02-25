Две компании с одинаковыми именами собираются одновременно выйти в свет в Женеве.

На Женевском автосалоне 2019 будет два стенда, обозначенные как территория Hispano Suiza. Один будет занимать марка Hispano Suiza Cars из Барселоны, а другой – Hispano Suiza Automobilemanufaktur AG из немецкого города Цуґ.

Марка Hispano Suiza с самого начала "вела двойную жизнь". Основана в 1904 году швейцарским инженером Марком Биркигтом и испанскими предпринимателями Хуаном Кастро и Дамианом Матеу.

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Расцвет марки Hispano Suiza пришелся на десятые-тридцатые годы прошлого века, однако с началом Второй мировой в компании началась финансовая нужда, которая закончилась банкротством.

Недавно правнук одного из основателей – Мигель Суке Матеу, объявил о возрождении марки Hispano Suiza и премьеру первой модели под названием Carmen на автосалоне в Женеве.



Фото: логотип испанской Hispano Suiza

В то же самое время очередную попытку вернуть исторический бренд из забвения собирается выполнить еще один владелец бренда – австрийский дизайнер Эрвин Лео Химмель. Его Hispano Suiza Automobile Manufaktur анонсировала премьеру гиперкара Maguari HS1 GTC на Женевском автосалоне.



Фото: логотип немецкой Hispano Suiza / Hispano Suiza

Сообщается, что автомобиль получил двигатель V10 от Lamborgini Huracan с парой мощных турбин, семиступенчатая коробку пердач с приводом на заднюю ось. Модификация двигателя позволила “выжать” из него 1085 сил, вместо стоковых 600.

Фото: концепт гиперкара Hispano Suiza Maguari HS1 GTC / Hispano Suiza

Вместе с тем, гиперкар Maguari HS1 GTC получил карбоновый кузов. Все это, по информации разработчиков, обеспечивает ему ускорение до первой сотни за 2,8 секунды и максималку, электронно ограниченную на 380 км / ч.

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