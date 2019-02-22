Арабская компания W Motors показала автономный транспорт под названием Muse.

Компания W Motors, которая подарила миру гиперкары Lykan Hypersport и Fenyr Supersport, представит на автосалоне в Шанхае беспилотник Muse.

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Концепт "Музы" из ОАЭ был представлен на закрытом мероприятии для инвесторов, а широкой публике W Muse покажут в апреле на Шанхайском автосалоне.

Четырехместная капсула обещает стать первым в мире пассажирским транспортным средством, оснащенным системой автономного управления 4-5 уровня. Причем на дороги в Дубае беспилотник должен выехать к началу всемирной выставки Expo-2020 года, которая пройдет в главном городе Эмиратов.

Фото: закрытая презентация W Motors Muse / Аmenaauto

Беспилотник оборудован инновационным интерфейсом и подключен к облачной системе дистанционного управления и контроля. А салон автомобиля еще на производстве адаптируется под требования заказчика.

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Полностью электрический Muse создан компанией W Motors совместно с китайским партнером – Iconiq Motors. Последняя продает в Китае компактный электрический минивэн SPV Seven, созданный по заказу в W Motors.

Фото: Iconiq Motors Seven / Iconiq

А в партнерах китайский бренд имеет Microsoft, Magna Steyr и власть ОАЭ. Основатель стартапа Iconiq – Алан Ву.

Фото: основатель и глава W Motors Ральф Деббас (первый слева) и Алан Ву (третий слева) вместе с инвесторами / Аmenaauto

Производство беспилотников Muse наладят на новом заводе W Motors в Дубае.

Фото: Fenyr Supersport / W Motors

Летом прошлого года стало известно, что в линейке W Motors появится суперкар начального уровня, который будет конкурировать с Ferrari 488 – Fenyr Supersport. Кстати, недавно W Motors выпустила видео, подписанное "Готов к показу" с Fenyr Supersport.



Суперкар выпустят тиражом в 25 экземпляров. Автомобиль оснащен 900-сильным двигателем от RUF, который обеспечивает ускорение от 0 до 100 километров в час менее чем за 2,7 секунды и максималку более 400 км/ч.

Также стало известно, что W Motors будет выпускать мощный кроссовер для полиции Дубая и гражданских покупателей.

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