Новый день – новый тизер.

Mitsubishi распространила новое тизерное изображения электрического кроссовера Engelberg Tourer, премьера которого запланирована на Женевском автосалоне.

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Шоу-кар выполнен в стиле концепта Mitsubishi GT-PHEV 2016 и назван в честь альпийского городка Энгельберг, название которого переводится как Гора Ангелов. В перспективе эта модель может прийти на смену Outlander.



Фото: электрический кроссовер Mitsubishi Engelberg Tourer, тизер №1 / Mitsubishi

Полноценных премьер от компании Mitsubishi уже давно не было, тем интереснее представляется последняя новинка. И хотя японцы заставляют нас подождать три недели, чтобы иметь возможность рассмотреть новый электро-кросс Engelberg Tourer, мы прибегли к некоторым хитростям, чтобы увидеть немного больше, чем разрешено, уже сейчас.

Вот что можно увидеть на картинке от Mitsubishi, после применения к нему фильтров.



Фото: отредактированный тизер №2 / Kolesa

Отметим, что вместе с Engelberg Tourer в Женеве дебютирует также обновленный уже в четвертый раз компактный кроссовер ASX.

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