Новый день – новый тизер.
Mitsubishi распространила новое тизерное изображения электрического кроссовера Engelberg Tourer, премьера которого запланирована на Женевском автосалоне.
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Шоу-кар выполнен в стиле концепта Mitsubishi GT-PHEV 2016 и назван в честь альпийского городка Энгельберг, название которого переводится как Гора Ангелов. В перспективе эта модель может прийти на смену Outlander.
Фото: электрический кроссовер Mitsubishi Engelberg Tourer, тизер №1 / Mitsubishi
Полноценных премьер от компании Mitsubishi уже давно не было, тем интереснее представляется последняя новинка. И хотя японцы заставляют нас подождать три недели, чтобы иметь возможность рассмотреть новый электро-кросс Engelberg Tourer, мы прибегли к некоторым хитростям, чтобы увидеть немного больше, чем разрешено, уже сейчас.
Вот что можно увидеть на картинке от Mitsubishi, после применения к нему фильтров.
Фото: отредактированный тизер №2 / Kolesa
Отметим, что вместе с Engelberg Tourer в Женеве дебютирует также обновленный уже в четвертый раз компактный кроссовер ASX.
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