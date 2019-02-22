Новий день – новий тізер.

Mitsubishi розповсюдила нове тізерне зображення електричного кросовера Engelberg Tourer, прем’єра якого запланована на Женевському автосалоні.

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Шоу-кар виконаний в стилі концепту Mitsubishi GT-PHEV 2016 року і названий на честь альпійського містечка Енгельберг, назва якого перекладається як Гора Янголів. У перспективі ця модель може прийти на зміну Outlander.



Фото: електричний кросовер Mitsubishi Engelberg Tourer, тізер №1 / Mitsubishi



Повноцінних прем'єр від компанії Mitsubishi вже давно не було, тим цікавішою видається остання новинка. І хоча японці змушують нас почекати зо три тижні, аби мати змогу роздивитись новий електро-крос Engelberg Tourer, ми вдались до деяких хитрощів, аби побачити трохи більше, ніж дозволено, вже зараз.

Ось що можна побачити на зображенні від Mitsubishi, після застосування до нього фільтрів.



Фото: відредагований тізер №2 / Kolesa

Зазначимо, що разом з Engelberg Tourer у Женеві дебютує також оновлений вже в четверте компактний кросовер ASX.

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