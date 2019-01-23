Більше 150 світових і європейських прем'єр заплановано показати цього року у Женеві. Повний список та головні дебютанти – в анонсовому огляді від Авто 24.

У березні в Швейцарії стартує 89-й Міжнародний Женевський автосалон 2019 (International Geneva Motor Show 2019). Розповідаємо про найцікавіші прем’єри цієї весни.

Цього року Женевський автосалон розпочне свою роботу 7 березня і тішитиме публіку до 17-го. Традиційно, за два дні до відкриття автосалону для публіки, автовиробники проводять презентації для представників ЗМІ. Та рекламні кампанії з анонсом новинок розпочинаються значно раніше. Вже сьогодні відома більша частина найважливіших дебютантів Женевського автосалону цього року.

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До Швейцарії, як завжди, привезуть десятки концептів і суперкарів, однак в масовому сегменті цікавих новинок буде помітно менше. Також цього року відмічається збільшення числа компаній, які відмовились від участі у автошоу. У їх числі – Volvo, Ford та Jaguar Land Rover. У списку учасників не значиться і Hyundai – представляти Південну Корею будуть Kia та Ssang Yong.

Премія “Автомобіль року в Європі” на GIMS 2019 буде вручена 5-го березня, а результати голосування можна буде дізнатися після 15:00 на офіційному сайті gims.swiss. Ця премія була заснована сімома найбільшими автомобільними виданнями Європи.

Організатори виставки Міжнародний Женевський автосалон 2019 включили у список учасників в категорії “Автовиробники” не лише глобальні компанії, а й тюнінг-ательє та дрібні фірми, що випускають по кілька десятків машин на рік. Ми розбили їх на чотири категорії для більшої зручності.

Volkswagen

Головною прем’єрою на стенді німецького виробника стане довгоочікувий Golf восьмого покоління. Також Volkswagen планує показати публіці концепт електричного баггі.

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Audi

До Швейцарії Ауді привезе поки що безіменний електричний кросовер компактного класу. Він посяде місце між Q2 та Q3 у модельному ряду марки. Новинка має з’явитись на ринку у 2021 році.

Skoda

Чеська марка покаже у Женеві серійну версію Vision X – компактний кросовер Kosmiq. Також до дебюту готується новий Superb. Не виключена поява гарячої версії Karoq RS.



Toyota

П’яте покоління Supra щойно дебютувало у США, а перед європейською публікою постане вперше.



Renault

У Женеву французька компанія привезе п'яте покоління популярного у Європі компактного хетчбека Clio, котрий має з’явитись на ринку вже цього року. Ще одним дебютантом на стенді Renault стане рестайлінговий субкомпакт Twingo.

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Citroen

Сітроен тримає інтригу. На автосалоні у Парижі наприкінці минулого року французька марка анонсувала два концепти, котрі будуть представлені один за одним – перший у Женеві, а другий – у Шанхаї в квітні цього року. Назви концептів поки що тримаються в таємниці, однак обидва були створені на честь 100-річного ювілею бренду.

Peugeot

Компактний хетчбек Peugeot 208 готовий до виходу в світ і вже навіть встиг потрапити у об’єктиви папараці. Головна новина для 208-го – зміна платформи і поява електричної версії.

Mercedes / AMG

Німецький бренд готує до дебюту одразу дві новинки: універсал CLA та оновлений GLC Coupe 2020 модельного року.

BMW

Баварці підготували для показу у Женеві кілька новинок. Серед них – нова M3, кросовери X3 М та X4М, а також новий флагманський седан 7 Серії.

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Porsche

Компанія зі Штутгарту привезе до Швейцарії трековий спорткар 718 Cayman GT4 Clubsport та наживо покаже новий Porsche 911 Cabrio. Не виключена поява на стенді виробника і нового Cayenne Coupe.



Honda

Японці мають показати у Женеві серійну версію концепта Urban EV – компактного електричного сіті-кара, презентованого у вигляді прототипа на автосалоні у Франкфурті в 2017 році. З певних причин його поява у продажу відкладена на рік, тож у дилерів, принаймні в Європі, компакт з’явиться не раніше 2020 року.



Kia

На іншому боці океану Kia презентувала великий кросовер Telluride, а до Європи привезе компактнішу модель. Старому світу обіцяний новий Ceed зі збільшеним дорожнім просвітом та іншими атрибутами офф-роад. Не виключено, що й європейську публіку познайомлять з новим Telluride.

Polestar

Спортивний підрозділ шведської марки Volvo, який не так давно отримав самостійність, покаже у Женеві свою другу модель під назвою Polestar 2. Це буде 400-сильний електрокар у кузові чотиридверний фестбек.

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Seat

У Женеві буде представлено прототип наступного покоління хетчбека і універсала Leon. Не виключено, що ця модель вперше в історії буде представлена у кузові седан, аби замінити застарілий Toledo.

Mazda

Японська компанія поширила інформацію про те, що на автосалоні у Женеві відбудеться “світова прем’єра нової моделі”. Якої саме – ми здогадуємось, але підтримаємо інтригу.

Nissan

Світова прем’єра нового покоління хвацького кросовера Juke очікується саме у Женеві. Там же європейська публіка зможе познайомитись з новим Leaf E-Plus зі збільшеною батареєю.



Ssang Yong

Корейський бренд представить у Женеві новий серійний кросовер Korando, дизайн якого був продемонстрований на GIMS 2018 на концепті e-SIV.

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Інші учасники виставки Міжнародний Женевський автосалон 2019 у категорії “Автовиробники”:

McLaren – публічний дебют 720S Spider;

Pininfarina/Automobili Pininfarina – світова прем’єра першого автомобіля під власною маркою – суперкара Battista

Aston Martin – можлива поява електричного Rapide E та/або кросовера DBX;

Aurus – світовий дебют седана Senat;

Bugatti – особлива версія Chiron;

TATA – концепт компактного кросовера Hornbill

Lamborghini

Lexus

Suzuki

Smart

Rolls-Royce

Mitsubishi

Subaru

Alfa Romeo

Jeep

Ram

Fiat

Ferrari

Maserati

Dacia

Bentley

Pagani

Rimac

Koenigsegg

Zenvo

Morgan

PAL-V

Isuzu

Sin Cars

Italdesign

Eadon Green

David Brown

Touring Superlegerra

Sbarro

Puritalia

Aiways/Gumpert

Roland Gumpert

MAT (Manifattura Automobili Torino)

Hispano Suiza

Twisted

Devinci

ABT

Abart

Mansory

Rinspeed

Alpina

Top Car

Klassen

Replicar

TechArt

Startech

RUF

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