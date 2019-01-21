Разом з масною підливкою з гамбургера...

Якість фотографій нового Volkswagen Golf mk8 з “Макдрайву” залишає бажати кращого, та головне – вони дають підтвердження тому, що ми вже бачили раніше.

Восьме покоління VW Golf має з'явитись у 2019 році, однак до цього часу виробнику вдалось утримати в таємниці хіба що окремі подробиці, настільки високий рівень зацікавленості ЗМІ та автолюбителів до цього автомобіля.

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Новий Golf 8 буде побудований на вже знайомій багатьом модульній платформі MQB, яка використовується компанією з 2012 року і є базою для більшості моделей марки від Polo до Passat.

Хетчбек отримав еволюційні зміни в зовнішньому дизайні. Він став динамічнішим і візуально легшим на вигляд, хоча при цьому ширшим і нижчим. Оптика машини стала складнішою, ніж раніше, і при цьому технологічнішою.

Відомо, що палітру двигунів 2020 Golf відкриватиме 1,4-літровий трициліндровий агрегат (95 к.с. і 116 к.с.), а у списку будуть фірмові TSI та TDI потужністю від 130 до 205 к.с. Топове виконання матиме гібридну силову установку і потужність близько 220 к.с. Також на окремих ринках новий Гольф пропонуватиметься з двигун, що працює на природному газі (1,5 л, 130 к.с.). Слідом за цивільними Golf нового покоління з’являться і спортивні версії: Golf R та 300-сильний Golf GTI.

Дебют серійної моделі нового покоління Golf 2020 очікується у червні цього року.

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