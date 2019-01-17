Офіційний дебют чеського флагмана запланований на березень цього року.

У ЗМІ потрапили досить якісні фотографії рестайлінгової версії Skoda Superb 2020 модельного року, дебют якої має відбутись на Женевському автосалоні.

Зображення модернізованого лифтбека були “запозичені” з бази міністерства промисловості Китаю. Виходячи з того, що нинішній Superb для Китаю зовні абсолютно ідентичний європейському, можна припустити, що й оновлена глобальна модель буде такою ж, як китайська.

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Оновлення виявилось досить скромним: злегка відретушовано бампари і радіаторна решітка, змінилась начинка оптики плюс моделі змінили форму противотуманних фар. Між задніми ліхтарями тепер красується хромована смужка (можливо, це винятково китайський атрибут), а на кришці багажника – назва марки замість емблеми.

Фото: 2020 Skoda Superb / Autohome

У Китаї Skoda Superb 2020 року матиме ті ж мотори, що й зараз. Чеський ліфтбек доступний з бензиновими турбо-агрегатами 1.4 TSI (150 к.с.) та 2.0 TSI (186 або 220 к.с.), тоді як європейській версії оснащуються бензиновими 1.5 TSI (150 к.с.) і 2.0 TSI (272 к.с.), а також дизелями 1.6 TDI (120 к.с.) і 2.0 TDI (150 або 190 к.с.).

Головна новина для оновленого Superb – поява гібридної версії. За попередньою інформацією флагман отримає силову установку на базі 150-сильного TSI, котрий працюватиме у парі з 95-сильним електромотором.

Прем'єра оновленого Superb очікується на початку березня у Женеві. Там же компанія збирається представити і новий субкомпактний кросовер, що є серійним втіленням концепта Vision X.

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