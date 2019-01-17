Компактний кросовер стане на конвеєр майже у тому ж вигляді, яким ми бачили концепт.

Неможливо не помітити, що на останньому тизері від Skoda зображено щось, дуже схоже на концепт Vision X. Чехи обіцяють показати серійну модель у Женеві.

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У чеської марки вже є компактний Karoq і середньорозмірний Kodiaq, а в Китаї ще й купеподібний Kodiaq GT, бюджетний Kamiq і Karoq з подовженою базою. Та сьогодні цього замало, адже сегмент кросоверів поки що росте. А тому Skoda готується випустити новий кросовер субкомпактного класу на платформі MQB.

Судячи з усього, мова про кросоверну версію нещодавно представленого хетчбека Skoda Scala. Його довжина становить 4362 мм, тоді як у концепта Vision X довжина кузову становила 4255 мм. Найближчим до нового кросовера, котрому, за чутками, дадуть назву Kosmiq, буде його побратим – Volkswagen T-Roc.



Природньо, субкомпактний кросовер отримає дещо від старших моделей марки, однак про вибір силових установок та начиння говорити поки що передчасно, та можна, скоріш за все, у гамі моторів нового кросовера буде й гібрид.

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