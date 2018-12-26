14:52, сьогодні

На заміну Skoda Rapid та Speceback чехи представили нову модель – Scala, створену на платформі MQB A0 за мотивами концепта Skoda Vision RS, який показали на автошоу в Парижі.

Презентація нової Skoda Scala проходила в Тель-Авіві (Ізраїль), який називають другою Силіконовою долиною. Для чеської марки тут розробляється багато інновацій, до того ж в Ізраїлі Skoda – найпопулярніша європейська марка.

В перекладі з латинської Scala означає "сходи". Так компанія натякає, що модель робить крок вгору. І справді, створена на новій платформі MQB A0, "Скала" порівняно зі Speceback додала в 6 см. Так вона "зайшла" в конкурентне середовище з VW Golf та Ford Focus. Більше дого, в моделі найдовший салон серед конкурентів. З іншого боку, за розмірами вона не наблизилась до Octavia, тому внутрішньої конкуренції створювати не буде.

Дизайн новинки створений під керівництвом шеф-дизайнера чеської марки Олівера Штефані, який нещодавно змінив на цьому посту Йозефа Кабана. Швидше за все, з цієї моделі у інших Skoda буде саме такий дизайн: скошені фари, звужені задні ліхтарі. А от скляний багажник, який спершу видається чорно-глянцевим – спадок від моделі Speceback. Цікаво, що конструкторам вдалось досягти малого аеродинамічного опору кузова – всього 0,29.

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В салоні привертає увагу великий 9,2-дюймовий дисплей на середній консолі (у топ-версії). Він дозволив Skoda позбутися багатьох фізичних кнопок. Однак якщо придивитися, то й концепція оформлення інтер’єру тут абсолютно нова для чеських моделей. Хоча й виконана у традиційно мінімалістичному стилі.

Багажник міститиме 467 літрів. Це на 52 літри більше, ніж у Спейсбека. А якщо скласти задній ряд, то влізе 1410 літрів. Традиційно для чехів в салоні багато кишень для дрібних речей, є відсік для парасольки в дверях плюс шкребок для льоду під кришкою бака. Серед опцій за доплату - повністю світлодіодна оптика, панорамний дах, двозонний клімат-контроль, адаптивний круїз-контроль та навіть регульована підвіска.

Діапазон двигунів включає аж п’ять моторів. Серед них - бензинові трицилідровики 1.0 TSI на 95 або 115 кінських сил, чотирициліндровий на 150 "коней" і дизель 1.6 на 115 сил. Деякі ринки отримають однолітровий мотор на газу на 90 сил. Всі мотори, що потужніші за 100 сил, можуть бути оснащені механічною коробкою передач на 6 передач або роботом на 7 швидкостей.

У "Скали", як і у нової "Фабії", напівзалежна задня підвіска, хоча можна замовити спортивне занижене шасі із регульованими амортизаторами. До українських дилерів Скала приїде в першому півріччі наступного року.

Нагадаємо, що оновлена Skoda Fabia з'явилась у українських дилерів.