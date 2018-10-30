Компактний хетчбек 2019 модельного року прибув в Україну.

В Україні стартували продажі популярного чеського компакта Fabia 2019 модельного року.

Ця модель є одним з бестселерів марки, а новинка відрізняється свіжим дизайном , виконаним у сучасній стилістиці Skoda. Оновлена “Фабія” цього року отримала нагороду Red Dot Awards за дизайн.

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Вперше для Fabia в Україні запропоновані легкосплавні 18-дюймові диски, причому доступні вони для будь-якої комплектації хетчбека.

Всередині оновлена Fabia стала більш технологічною, порівняно з дорестайлінговою моделлю, хетчбеку виділили систему автоматичного екстренного гальмування, а мультимедійний центр з 6,5-дюймовим сенсорним дисплеєм може під’єднуватись до смартфону через Bluetooth чи USB, читає SD-карти та має можливість підключення Apple CarPlay, Android Auto, і MirrorLink.

Новинка пропонується широкою лінійкою турбованих двигунів об’ємом 1 літр, а також з бензиновим мотором 1.6 МРІ. Ціни на нову модель стартують з 418 тисяч гривень за базову версію.

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