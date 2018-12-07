Нова компактна модель чеської марки нашпигована передовими технологіями. "Скала" очікується в Україні у першій половині наступного року.

Skoda презентувала у місті Тель-Авів абсолютно нову компактну модель Scala, котра прийшла на заміну Rapid Spaceback. Новинка виявилась в усіх відношеннях кращою за попередника і впритул наблизилась до Octavia.

Ось ключові відзнаки Skoda Scala 2019, на яких акцентує увагу виробник:

Нова, більш емоційна мова дизайну та більш динамічний кузов;

Нова концепція інтер’єру пропонує більше простору;

Низька вага машини, багато вільного простору всередині (найдовший інтер’єр у класі) та аеродинамічна оптимізація кузову;

П’ять двигунів на вибір та підвіска з можливістю регулювання;

Високий рівень безпеки та нові електронні системи допомоги;

Завжди на зв’язку, завдяки новим функціям мультімедійного центру зі Skoda Connect і новим додаткам;

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Офіційна прем'єра хетчбека Skoda Scala відбулась на спеціальному заході у Тель-Авіві. Чому в Ізраїлі? Бо Skoda має найкращі показники продажів у цій країні з-поміж усіх європейських брендів і чехи хотіли, аби увесь світ про це дізнався.

Фото: Skoda Scala 2020 / Skoda

Scala – перша модель Skoda збудована на інноваційній модульній платформі Volkswagen Group MQB-A0. Формально новинка приходить на зміну хетчбеку B-класу Rapid Spaceback, однак фактично займає нову нішу в нижньому секторі класу С: його конкурентами будуть Peugeot 308, Ford Focus та Opel Astra, адже за габаритами Scala помітно більша за Spaceback або VW Golf сьомого покоління. Довжина Skoda Scala становить 4362 мм, ширина – 1793 мм, а колісна база – 2649 мм.

Фото: габарити і особливості Skoda Scala / Skoda

Дизайн Scala майже ідентичний концепту Vision RS. Це витвір нового шеф-дизайнера Skoda Олівера Штефані. Кузов хетчбека не лише гарно виглядає, а й добре оптимізований з точки зору аеродинаміки: коефіцієнт опору повітрю становить усього 0,29.

Фото: концепт Skoda Vision RS / Skoda

Інтер'єр нової Scala також виконаний у абсолютно новому стилі. Вільний простір, чисті лінії і “телевізор” посеред торпедо – такий кокпіт можна побачити у всіх новинках VAG. Передбачено три варіанти екрана: з діагоналлю екрана у 6,5 дюйма, 8 або 9,2.

Фото: інтер’єр Skoda Scala / Skoda

Багажник також один з найбільших у класі, його обсяг складає 467 літрів, а зі складеними задніми кріслами – 1410 літрів.

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Фото: оптика Scala частково діодна, у якості опції – повністю LED / Skoda

В списку опцій Skoda Scala значаться повністю світлодіодна оптика, панорамний дах, двозонний клімат-контроль, адаптивний круїз-контроль, регульована підвіска. Хетчбек обладнаний дев'ятьма подушками безпеки, в тому числі бічними для пасажирів другого ряду.

Skoda Scala отримала п’ять силових агрегатів. Базовим буде бензиновий трициліндровий 1.0 TSI потужністю 95 к.с, який пропонуватиметься з 5-ступінчатою механічною трансмісією. Той самий двигун у поєднанні з МКП на 6 передач генерує 115 к.с. Він також може поєднуватись з опційним автоматом 7-DSG. Такий же вибір трансмісій пропонується і для двох наступних двигунів: 4-циліндрового 1.5 TSI потужністю 150 к.с. та єдиного дизеля у гамі – 1.6 TDI потужністю у 115 к.с. П’ятий двигун – 1.0 G-TEC котрий працює на метані. Він має потужність у 90 к.с. і пропонуватиметься лише на окремих ринках. Привід у Skoda Scala виключно передній.

Фото: 2020 Skoda Scala / Skoda

Випускати новий хетчбек будуть у Млада-Болеславі. Початок продажів в Європі, включаючи Україну, намічений на перше півріччя 2019 року. Скільки коштуватиме нова Scala – не повідомляється, однак зараз Skoda Rapid Spaceback на заміну котрої прибуде Scala, оцінюється в Україні від 415 тисяч гривень.

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