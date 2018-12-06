Колись такі оцінки отримували китайські автомобілі, а нині їх заслужили американський джип та італійський компакт Fiat Panda.

У черговій серії краш-тестів EuroNCAP незалежна організація перевірила 9 нових моделей, більшість з яких отримали п’ятірки, та серед відмінників виявилась і пара неуків.

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У останніх випробуваннях EuroNCAP були перевірені Audi Q3, BMW X5, Hyundai Santa Fe, Jaguar I-PACE, Peugeot 508, Volvo V60 та S60, а також Jeep Wrangler і Fiat Panda. Останні й відмітились “особливими якостями”.

Новому Jeep Wrangler експерти присудили усього одну зірку. Погані результати обумовлені відсутністю сучасних систем активної безпеки. Позашляховик має лише функцію нагадування про непристебнутий пасок безпеки і простий обмежувач швидкості. Наявність фронтальних та бічних подушок безпеки особливої ​​ролі в тесті не зіграли.

Фото: краш-тести Jeep Wrangler / EuroNCAP

Ще гірше за Jeep виступив у тестах Fiat Panda. Компактний хетчбек італійської марки, що належить тому ж концерну, який випускає Jeep, отримав 0 зірок. Ця модель стала другою в історії EuroNCAP, що заслужила таку оцінку. Першим такий низький рейтинг отримав у 2017 році Fiat Punto. Головною причиною такої низької оцінки Fiat Panda стала повна відсутність систем активної безпеки, не рахуючи попередження про непристебнутий пасок.

Фото: краш-тести Fiat Panda / EuroNCAP

Решта моделей, перевірених експертною організацією, хоч і отримали по 5 зірок, також не ідеальні. Так, в Hyundai Santa Fe існує ризик розриву бічних подушок безпеки на версіях з панорамним дахом, а у BMW X5 проблеми з правильним спрацьовуванням колінної подушки безпеки.

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Тести Jeep Wrangler у EuroNCAP

Тести Fiat Panda у EuroNCAP

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