Новинка першою дісталась американцям. Дилери вже оголосили ціни на новий "Пріус".

Toyota прагне скористатися високим попитом на повнопривідні автомобілі, пропонуючи Prius 2019 модельного року з опцією AWD-e.

Після того, як новий Prius дебютував на автосалоні у Лос-Анджелесі, Toyota оголосила, що найдешевший повнопривідний Prius коштуватиме 27 300 доларів з доставкою по США.

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Найдоступніша версія нового Prius на ринку США має назву L Eco і оцінена у 24 690 доларів. Найдорожча версія називаєтсья Limited і обійдеться клієнту мінімум у 33 120 доларів.

Вибір повнопривідних версій можливий починаючи з другого рівня комплектацій – LE, а ціна системи залежить від виконання. Так для LE система AWD-е коштує 1400 доларів, а для наступного рівня оснащення XLE вона обійдеться в одну тисячу доларів.

Літера “-e” у назві системи AWD-e позначає її електричну суть, оскільки повнопривідний Prius має додатковий електродвигун на задній осі. Очікується, що новий Prius AWD-e миттєво стане однією з найбільш економічно ефективних моделей з повним приводом.

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