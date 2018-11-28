Новинка отримала другий мотор і повний привід, а споживання пального знижено.

Гібрид Toyota Prius 2019 модельного року став практичнішим, отримавши повнопривідну трансмісію AWD-e і зменшивши споживання пального до 4,7 літрів на 100 кілометрів.

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Оновлений Prius, представлений у Лос-Анджелесі, призначений для ринку Північної америки. Гібрид використовує електромотори для розгону та у якості приводу задньої осі.

Нова система AWD-e спрацьовує на швидкості до 9 км/год, підключаючи окремий електромотор, щоб покращити розгін, а також вмикаючи другий двигун на швидкості до 69 км/год, якщо бортовий комп'ютер вважає, що переднім колесам потрібна допомога.

Фото: Toyota Prius 2019 модельного року / Toyota

Ось які переваги оновленого Toyota Prius 2019 року вважають ключовими його творці:

Один з найкращих на ринку показників витрати пального для повнопривідного автомобіля – 4,7 л у змішаному циклі;

Оновлений екстер’єр Prius;

Новий вибір комплектацій;

Комплекс активної безпеки Toyota Safety Sense P (TSS-P) є стандартним для усіх виконань;

Збільшення простору багажника до 1854 літрів зі складеними задніми кріслами.

Крім того, Prius 2019 отримав, нові варіанти колісних дисків, модернізовану мультимедійну систему, також підігрів передніх сидінь з 8-ступінчастою регуляцією та новою обробкою.

Вартість новинки поки не названа і буде оголошена на початку 2019 року, напердодні старту продажів.

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