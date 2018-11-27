Компактний кросовер посилили з усіх боків, однак і ціна помітно виросла.

Італійський бренд вивів на ринок США свій компактний кросовер Fiat 500Х 2019 модельного року. Автомобіль отримав чимало нового і солідну прибавку у вартості.

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Нинішня версія моделі – Fiat 500Х 2018 модельного року у США коштує від 20 тисяч доларів, тоді як мінімальна вартість нового кросовера становитиме більше 25 тисяч. За свої гроші покупець отримає повнопривідну трансмісію вже у базовому виконанні та потужний бензиновий турбо-двигун 1.3, що генерує 177 к.с.

Фото: Fiat 500Х 2019 модельного року / Fiat

Новий чотирициліндровий двигун оснащений технологією стоп-старт і технологією перемінної активації клапанів FCA MultiAir, яка управляє синхронізацією і відкриттям впускного клапана для рециркуляції вихлопних газів, щоб забезпечити більшу потужність і ефективність використання палива.

У США модель буде пропонуватись виключно з автоматичною коробкою передач на 9 швидкостей, котра має три режими руху: базовий Auto, Sport та Traction+ для бездоріжжя. Старт продажів оновленого 500X призначений на весну 2019 року.

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