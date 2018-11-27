Так, маловідома компанія випустила електричний пікап раніше за Tesla. Характеристики моделі вражають, а ціна не кусається!

Новий електричний пікап Rivian R1T наче промовляє: забудьте про “Тесла”, тут є усе, що ви хотіли і навіть більше! Три багажника і повноцінна запаска. Розгін до сотні за 3 секунди. Запас ходу до 640 км. І це ще не все.

Компанія з Плімута у штаті Мічіган за штатом у 560 співробітників спромоглась вийти на ринок з вражаюче гарним електричним пікапом. Rivian R1T відсвяткує прем’єру на автошоу у Лос-Анджелесі. Разом з пікапом дебютує і друга модель марки – електричний позашляховик.

Також цікаво: Прощавай GPS: вітаємо нову технологію навігації

Портал InsideEVs повідомляє, що Rivian має амбітні плани і до 2024 року хоче інвестувати більше $175 мільйонів у модернізацію старого завода Mitsubishi у місті Нормал, штат Іллінойс. Це дозволить виконати уяті на себе зобов’язання з підтримки об’ємів виробництва.

Що ж до самого автомобіля, то візуально він дещо нагажує концепт Volkswagen Tanoak з елементами декору у стилі останніх хондівських концептів. Світлова панель між фарами спалахує зеленим, коли вона заряджається. Всередині також панують мінімалізм та функціоналізм. Технологічно і естетично. Не гірше, ніж у кросовері Tesla.



Найперше, про що потрібно сказати, описуючи R1T – це багажник. Їх у машини три, якщо говорити про зовнішні. Один розташований там, де й годиться бути багажнику пікапа, другий – там, де у решти машин двигун, під капотом, а третій компактний схов знаходиться у просторі між другими дверцятами та заднім багажником. Останній вміщує, наприклад, сноуборд.

Дивіться також: Тест-драйв електричної вантажівки Богдан ERCV27: відео

Раціоналізація простору, здається, взагалі ставилась на чолі кута при розробці цього електричного пікапа. Як вам таке: над основним багажником зверху можна встановити ще один багажник. А під підлогою заднього вантажного відсіку ховається запасне колесо. Там же схований і електричний повітряний насос. Безрамковий дверний отвір полегшує висадку і посадку в машину.



Кожне колесо пікапа оснащено приводом на 147 кВт, що забезпечує точний контроль крутного моменту. Це також означає, що вся силова установка разом з батареями розміщена нижче висоти колеса. Це, природно, робить низький центр тяжіння пікапа Rivian.

Весь крутний момент і потужність забезпечуєть R1T не лише шалене прискорення до сотні за три секунди, а й можливість перевозити до 5 тон вантажу..

Пікап оснащується тяговими батареями різної ємності, найпотужніша з яких забезпечить автономний хід до 640 км і заряджається за 20 хвилин додаючи від 240 км додаткового пробігу.

Rivian R1T оснащений кліматичною установкою нового покоління, розробленою спеціально для електрокарів. Вони економно споживає енергію. Rivian також стверджує, що R1T буде оснащений напівавтономними технологіями та усіма необхідними сьогодні функціями безпеки.

У США електричний пікап Rivian R1T коштуватиме від 68 тисяч доларів, а поставки мають розпочатись наприкінці 2020 року.

Також цікаво: Kia Soul третього покоління упіймали без камуфляжу: фото