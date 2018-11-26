Шило у мішку, як відомо, не сховаєш.

Західне узбережжя Америки, де готується до дебюту новий Kia Soul 2020 – не найкраще місце для переховування такої цікавої речі. Кругом самі папараці.

Компактний крос-хетч Kia упіймали у об’єктив випадкові свідки десь у Мексиці, що розташована по сусідству з ЛА і Голлівудом, з чого можна зробити висновок, що для нового Soul там знімали рекламний ролик.

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Новий Kia Soul 2020 модельного року збереже характерні особливості дизайну моделі: “кубічний” кузов з високим дахом та короткі звіси. При цьому міський кросовер оновився зовні на усі 360 градусів. Спереду дизайнери використали модну нині “двоповерхову” діодну оптику з вузькими верхніми частинами і основними квадратними, розташованими в передньому бампері. Фірмової решітки радіатора, особливої форми, судячи з усього, вже не буде. По новому виконані і задні ліхтарі машини, які візуально об'єднані червоною смужкою у верхній частині багажних дверей. Змінилась і лінія даху та віконна лінія.

Фото: шпигунські фото нового Kia Soul 2020 / Сarscoops

Kia раніше повідомляла, що Soul третього покоління оснащуватиметься бензиновими двигунами 1.6 турбо та дволітровим атмосферником. Також на модель чекає версія з гібридною силовою установкою та повністю електричний Soul. Яким буде вибір трансмісій для моделі – поки невідомо, однак найімовірніше, це будуть 6-ступінчата механічна коробка передач та 7-ступінчатий автомат з двома зчепленнями. Машина отримає кілька версій виконання, включаючи спортивну GT-Lineта більш всюдихідну X-Line.

Фото: офіційні тізери Kia Soul третього поколыння / Kia

Продажі нового Soul почнуться на початку наступного року. України новий Kia Soul має дістатись у другій половині 2019 року.

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