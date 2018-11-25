Обидві моделі нові, обидві мають славу відмінних позашляховиків, заслужену минулими поколіннями. Дарма, що вони представляють різні класи. Котрий з них кращий джип?

Британські журналісти перевірили нові позашляховики Suzuki Jimny 2019 та Toyota Land Cruiser Prado в непростих умовах бездоріжжя, аби з’ясувати, котрий з них робить це краще.

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На відміну від переважної більшості сучасних кросоверів, орієнтованих асфальт, нове покоління Suzuki Jimny 2019 зберегло усі позашляхові переваги попередника: рамну конструкцію, нерозрізні мости і понижену передачу. Під капотом нового Jimny встановлено 1,5-літровий бензиновий двигун потужністю 100 к.с. та 130 Нм. Jimny гравець класу компактних бюджетних моделей.

У противагу йому Toyota Land Cruiser Prado 2019 виступає за клас представницьких автомобілів і навіть у тривдерній версії та базовому виконанні коштує вдвічи дорожче за “Джимні”. Він також має повнопривідну трансмісію, та й потужності позашляховику не бракує.



Вердикт журналістів Autocar виявився на користь Land Cruiser Prado, переважно, завдяки більшому кліренсу. Хоча й Jimny показав себе дуже гідно.

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