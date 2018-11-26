І вже оцінила свій проект у 440 тисяч євро.

Компанія Aviar Motors з Росії вирішила відродити Ford Mustang 1967 року у вигляді електромобіля Aviar R67.

Aviar R67 виглядає, як Ford Mustang однак чи придбала компанія ліцензію на його випуск, як це зробила британська фірма Charge – не повідомляється.

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Натомість відомо, що Aviar Motors замовила вигляд моделі російській дизайн-студії, технічну частину створюють у “КБ Архіпова”. Новий електромобіль свідомо стилізований під Ford Mustang 1967 року, що відображено й у назві Aviar R67. Свій автомобіль компанія іменує “першим електричним масл-каром”.

Трубчаста основа автомобіля отримає композитні кузовні панелі, під якими будуть приховані пневмопідвіска, елементи активної аеродинаміки, сучасні електронні асистенти і навіть автопілот! Додайте до цього панорамний дах, цифрову панель приладів і отримаєте цілком сучасну машину.

Фото: Aviar R67 / Aviar Motors

Заявлено, що Aviar R67 отримає 2 електромотори загальною потужністю 840 к.с., а оскільки кожен двигун буде встановлений на своїй осі, купе буде повнопривідним. Перший прототип компанія обіцяє представити за 8 місяців, а ще через півроку вже й клієнтські автомобілі мають бути готові. Заявлена мінімальна вартість Aviar R67 становить 440 тисяч євро.

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