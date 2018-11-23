Компактний кросовер першим з "Рейнджів" отримав нову 48-вольтову гібридну систему.

Land Rover офіційно презентував свій найдоступніший преміальний кросовер Range Rover Evoque 2020 модельного року. У другому поколінні модель змінилась кардинально.



Компактний кросовер став найважливішою моделлю компанії завдяки тому, що має відносно доступну ціну, порівняно з іншими моделями Range Rover. З моменту появи моделі на ринку 7 років тому було продано понад 750 тисяч автомобілів.

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Фото: друге покоління Range Rover Evoque / Land Rover

Зміни у моделі другого покоління можна назвати справді революційними. Автомобіль побудовано на повністю новій платформі PTA (Premium Transverse Architecture). Тридверної версії Evoque у гамі більше не буде, оскільки вона не користувалась особливою популярністю. Імовірніше за все, кабріолет також не випускатиметься у другому поколінні моделі.



Фото: Range Rover Evoque 2020 / Land Rover

Evoque 2020 отримав еволюційний дизайн і виконаний у сучасному стилі марки, вже баченому на новому Velar. Як і в останнього, у “Евок” дверні ручки ховаються у корпус. Кросовер отримав повністю світлодіодну матричну оптику.

Новий Range Rover Evoque отримав повністю нову повнопривідну трансмісія, та ще й у двох варіантах. Доступніші версії оснащуватимуться системою Standard Driveline, у якій задні колеса підключаються за допомогою багатодискової муфти.

Фото: новий Range Rover Evoque / Land Rover

Дорожчі моделі матимуть систему Active Driveline з постійним повним приводом та можливістю примусового відключення приводу задньої осі. При цьому електроніка постійно стежитиме за ситуацією і у разі необхідності може задіяти задні колеса усього за 300 мілісекунд.

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Інтер'єр нового Range Rover Evoque також нагадує внутрішінй простір Velar: тут така ж архітектура передньої панелі з двома екранами системи Touch Pro Duo і віртуальна приладова панель. Щоправда, базові версії позбавлені нижнього екрану, що відповідає за клімат-контроль та інші налаштування, а прилади будуть традиційними. Замість шайби перемикання режимів автомата на центральному тунелі з'явився джойстик, схожий на той, що можна зузстріти у BMW.

Фото: салон Range Rover Evoque 2020 / Land Rover

RR Evoque отримав всі сучасні системи активної безпеки, включаючи активний круїз-контроль, систему автоматичного гальмування з функцією розпізнавання пішоходів тощо. У списку додаткового оснащення значаться: система відео-камер для кругового огляду, причому зображення з задньої виводиться на внутрішньосалонове дзеркало заднього виду. Для Evoque також буде доступна і передня камера “прозорий капот”, котра допомагає орієнтуватись на бездоріжжі.

Фото: інтер’єр нового Range Rover Evoque / Land Rover

Range Rover Evoque другого покоління почнуть продавати з сімома версіями двигунів: бензиновими моторами потужністю від 200 до 300 к.с. та чотирма турбодизелями потужністю від 150 до 240 к.с. Пізніше гаму доповнять гібридною силовою установкою на основі 1,5-літрового бензинового двигуна (150 к.с.), електромотора та блока батарей. Базовий дизельний двигун буде доступний з механічною КПП, решта версій матиме нову 9-ступінчату автоматичну коробку передач від ZF.



У Європі продажі другого покоління Range Rover Evoque почнуться до кінця цього року. В Україні модель очікується навесні наступного року.

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