На традиційний день розпродажів "чорна п’ятниця" відреагували більшість мереж автозаправок. Знижки на пальне доходять до 5 гривень за літр.

Пропонуємо огляд акцій на українських АЗС від найбільш вигідних до менш вигідних.

Столична мережа АЗС KLO пропонує знижки у 5 грн. за літр на будь-який бензин та дизпальне та 2 гривні – на газ. Нагадаємо, що пальне на KLO – вітчизняної марки Shebel, яке відповідає вимогам Євро5! Дві умови – акція діє лише протягом п’ятниці 32 листопада та на об’єм від 2 до 100 літрів в одні руки. Таким чином, вартість літра А-95 та ДТ від Shebel становитиме 27,06 грн за літр, газу – 14,69.

В мережі WOG подібна акція діє у ніж з п’ятниці на суботу – тобто з 23 листопада 8 21:00 години до 06:00 години наступного дня. Знижка у 5 грн. розповсюджується на бензин, ДП та каву, 2 грн/л - на газ. Щоб скористатись пропозицією, треба заправити від 13 до 100 літрів в один бак. Отже, дизпальне коштуватиме 28 грн/л, А-95 – 2,9 грн, газ – 14,68 гривень за літр.

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У "чорну п’ятницю" на АЗС GLUSCO для отримання знижки треба заправити мінімум 25 літрів. Тоді бензин або дизельне пальне буде дешевшим на 2 грн/л, LPG – 0,5 грн/л.

В мережі SOCAR при купівлі пального з 22 по 26 листопада вигода буде лише клієнтам, які мають картку лояльності. Вона перераховуватиметься на цю картку в розрахунку 1 грн за літр пального, 50 коп – за літр газу та 50% вартості кави. У п’ятницю 23 листопада в магазинах на АЗС Buta Market та Buta Cafe будуть товари з чорними цінниками - знижкою до 50%.

В мережі АМІС пропонують додати до своєї знижки за картою лояльності ще 50 копійок, тобто отримати максимальну знижку на пальне 2-2,5 гривень. Щоправда, акція діє не один день, а цілий тиждень – до 30 листопада.

В БРСМ-Нафта оголосили про подвійні додаткові знижки, та ще й протягом місяця – до 14 грудня. Однак як вони будуть нараховуватись, з рекламних матеріалів та інформації на сайті незрозуміло.

Нагадаємо, що дизпальне стало дорожчим за бензин.