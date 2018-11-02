Мережі АЗС щодня знижують цінники на кілька десятків копійок.

На початку листопада ряд АЗС знизили ціни на пальне. Так, на 30-50 копійок зменшилась вартість бензину А-92 та А-95 в мережах КЛО, Параллель, Glusco, ОККО, WOG. Станом на 2 листопада середня ціна на А-956 становить 32,84 грн, на А-95+ - 34 гривні за літр.

Вартість автогазу (пропан-бутану) також знижується. А от ціна дизпалива поки що залишається незмінною – 32,64 грн. за літр (в середньому по Україні).

За словами директора "Консалтингової групи А-95" Сергія Куюна, вартість бензину може знизитись на 1,5 грн. Дана тенденція повторює європейське коливання цін та пов'язане зі зниженням ціни на нафту на світовому ринку.

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