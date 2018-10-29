Ціни на дизельне пальне поки що вищі лише у гуртовиків, однак експерти говорять, що незабаром це стане правилом.

Вартість дизельного пального в велико- та дрібнооптовому сегменті українського ринку нафтопродуктів вперше з лютого 2015 р перевищила ціну бензину марки А-92. Окрім того, така тенденція спостерігається і на деяких АЗС у роздрібі. На деяких заправках дизель став дорожчим навіть за А-95 українського виробництва. Це пов’язано одразу з кількома чинниками.

Джерело: enkorr.com.ua

По-перше, в Україні спостерігається дефіцит дизельного пального. Вітчизняні виробники пального – Кременчузький НПЗ та Шебелинський ГПЗ – не продають дизпаливо на ринку, а лише використовують для власних мереж АЗС. Тому кілька гуртових постачальників почали завозити дизель морем. Відповідно, ціна на нього піднялася.

Ситуацію з дефіцитом та ростом ціна дизпаливо не рятують і нижчі ставки акцизу на нього. На бензин він становить € 213,5 за тис. л, на ДТ - € 139,5.

Джерело: avtomaniya.com

Другий чинник – загальносвітовий. Для морського транспорту прийняті нові екологічні норми дизпалива, які зобов’язують переходити морські судна на пальне з нижчим вмістом сірки. Це веде до посилення попиту на таку солярку. І хоча дана норма вступає в силу лише з 2020 року, ціни ростуть вже зараз.

Останній чиник призведе до того, що в найближчому майбутньому дизпальне буде завжди дорожчим за бензин, хоча в короткостроковій переспективі ситуація може повернутись на попередній рівень.

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