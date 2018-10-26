Розничные цены на сжиженный газ выросли в среднем по стране за сутки на 4 коп./л — до 16,32 грн/л. Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.

Сети ОККО и WOG подняли в среднем по стране цены на 11 коп. и 5 коп. до 16,79 грн/л и 16,72 грн/л соответственно. При этом, цены в Киеве достигли 16,99 грн/л и 16,98 грн/л.

В сети “Привата” на АЗС “Авиас” и “Укрнафта” цены в среднем выросли на 8 коп. и 6 коп. На 10 коп. поднялись цены в сетях KLO и “Надежда”.

Читайте также: Як проходять обов'язковий техогляд у Польщі та скільки він коштує

Как сообщал enkorr, с начала октября оптовые цены сжиженного газа на условиях FCA с газонаполнительных станций выросли на 2180 грн/т (7,7%) и на 23 октября достигли максимального за последний год уровня 28 370 грн/т. По состоянию на 25 октября цена остается примерное на том же уровне.

Рост цены обусловлен несколькими факторами, главным среди которых участники рынка называют дефицит, вызванный сокращением импортных поставок. Дополнительным фактором трейдеры отмечают очередное ухудшение работы железной дороги. По оценкам “Украинской ассоциации сжиженного газа”, на станциях распределения скопилось порядка 300 вагонов СУГ.

Аналитик “Консалтинговой группы А-95” Артем Куюн отмечает, что “сформировавшиеся оптовые цены и легкий дефицит на рынке логично обосновывают 17 грн/л в рознице”.

“Впрочем, предпосылок для длительного сохранения таких ценников сегодня нет”, — сказал А. Куюн.