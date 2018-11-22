Нове покоління Focus виявилось багатим на модифікації.

Нова модифікація Ford Focus Active доступна в двох типах кузова: універсал і 5-дверний хетчбек.

Ford Focus Active – це новий компактний кросовер на базі останнього покоління хетчбека Focus. Обидві версії новинки мають збільшений дорожній просвіт, пластиковий обвіс на кузові і поліпшену прохідність, навіть незважаючи на передній привід.

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Задня підвіска у Focus Active мультиважільна, а пружини, амортизатори, стабілізатори та геометрія передніх і задніх куркулів нові. Кліренс збільшено на 30 мм спереду і на 34 мм ззаду в порівнянні зі стандартним Ford Focus. Крім того, для моделі доступні нові 17- або 18-дюймові диски.

Фото: новий компактний кросовер Ford Focus Active / Ford

Ford Focus Active також доступно два нових режиму роботи електронних асистентів: Slippery Mode для кращого зчеплення на снігу та у бруді та Trail Mode, який поліпшує прохідність на м'якій поверхні. Є й знайомі режими Normal, Sport і Eco від звичайного Focus.

Залежно від ринку Ford Focus Active буде доступний з чотирма моторами - 3-циліндровими бензиновими EcoBoost 1.0 і 1.5 і дизелем EcoBlue 1.5 і 2.0 - і 6-ступінчастою механічною або 8-ступінчастою автоматичною коробками передач.

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