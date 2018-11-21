У Полтаві власники автомобілів на єврономерах побили водія фури, який намагався проїхати через натовп протестувальників.

Відповідне відео було опублікуване у групі “Час Народу” у FB. На відео видно, як активісти нападають на водія фури, який намагався проїхати крізь натовп протестуючих. Що було далі – дивіться у відео.

Читайте також: Верховна Рада розблокувала закони про доступне розмитнення

Загалом акції протесту власників автомобілів на іноземній реєстрації проходять без значних порушень, хоча станом на вечір 21 листопада правоохоронці відкрили на протестувальників п’ять кримінальних проваджень.