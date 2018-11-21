Верховна Рада розблокувала підписання закону про нові правила розмитнення "євроблях". Було відхилено два проекти постанов, якими передбачалося скасувати рішення про ухвалення даного закону.

Верховна Рада України розблокувала підписання закону, яким вносяться зміни до Податкового кодексу щодо оподаткування автомобілів на єврономерах. Як передає кореспондент УНІАН, було відхилено два проекти постанов, якими передбачалося скасувати рішення про ухвалення цього закону.

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За проект постанови “Про скасування рішення Верховної Ради від 8 листопада 2018 року про прийняття в другому читанні та в цілому закону України “Про внесення змін до Податкового кодексу щодо оподаткування акцизним податком легкових транспортних засобів", автором якої був народний депутат Юрій Дерев’янко, проголосували лише 67 народних депутатів при необхідному мінімуму 226. Він мотивував необхідність скасувати це рішення тим, що було порушено процедуру ухвалення даного закону.

Аналогічна постанова була внесена і народним депутатом України Сергієм Капліном, який обгрунтовує необхідність скасування голосування щодо даного закону з тим, що було порушено процедуру розгляду законопроекту, зокрема пізно опубліковано порівняльну таблицю до другого читання - у переддень голосування, а не за 10 днів до розгляду, як передбачено Регламентом. За рішення про скасування закону проголосувало усього 56 народних депутатів. Як відомо, лише після непідтримки цих постанов голова Верховної Ради дістав право підписати закон з реєстраційним №8487 і відправити його на підпис президенту України.

Як повідомлялось раніше, 8 листопада Верховна Рада ухвалила закони "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування акцизним податком легкових транспортних засобів" (№8487), метою якого є зниження вартості розмитнення автомобілів на єврономерах, та "Про внесення змін до Митного кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо ввезення транспортних засобів на митну територію України" (№8488) щодо посилення контролю за переміщенням і перебуванням в країні транспортних засобів з іноземною реєстрацією.