Про повідомляє Патрульна поліція України.

Згідно повідомлення патрульної поліції України, понад тисячу осіб 21 листопада намагалися перешкодити вільному пеерсуванню транспортних засобів на автошляхах країни. Так водії нерозмитнених транспортних засобів проводили акції протесту.

Станом на сьогодні поліція вже відкрила і розслідує 5 кримінальних проваджень за фактом блокування транспортних комунікацій в рамках ст. 279 ККУ, яка передбачає покарання у вигляді штрафу, виправних робіт, арешту і позбавлення волі.

Такі провадження відкриті за фактом блокування доріг у Рівненській, Черкаській, Чернігівській та Житомирській областях.

Поліція й надалі буде діяти згідно законодавства.

Читайте також: парламент розблокував закони про доступне розмитенння

Поліція закликає мітингувальників діяти в рамках правового поля, не порушуючи прав інших громадян.

Найбільша кількість мітингувальників зафіксована у Дніпропетровській (160 осіб/90 авто), Житомирській (100 осіб/50 авто), Львівській (150 осіб/70 авто) та Чернігівській областях (150 осіб/82 авто).

Рух на автошляхах, через блокування доріг водіями нерозмитнених автомобілів, залишається частково обмеженим у 7 регіонах держави: Волинській (с. Княгиніно, траса М-19), Житомирській (с. Грозино, траса М-07; с. Березино, траса М-06), Кіровоградській (с. Степове, траса Н-14), Львівській (с. Розвадів, траса М-06); с. Милятин, траса М-06), Одеській (Біляївський р-н., с. Дачне, траса М-05), Полтавській (м. Кременчук) та Чернігівській областях (ПКПП "Яриловочі, траса М-01).

Поліція вкотре наголошує: кожен громадянин має гарантоване Конституцією України право на мирний протест. Водночас обов’язком органів державної влади, зокрема поліції, є не лише забезпечити права учасників таких мирних зібрань, а й не допустити порушення конституційних прав інших громадян, які не є учасниками цих масових заходів. Зокрема, їхнього права на вільне пересування.

У випадку порушень законодавства України до порушників будуть застосовані передбачені законодавством заходи поліцейського примусу, повідомляє Патрульна поліція.

Нагадаємо, що які штрафи чекають "євробляхерів" за новими законами.