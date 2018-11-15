Вивчаємо "запобіжні механізми", які підготовлені для водіїв нерозмитнених автомобілів у "законі 8488".

Час "євроблях" добігає свого кінця. Звісно, краще б це трапилось через підвищення купівельної спроможності українців, які б отримали змогу купувати нові автомобілі в салонах, однак, знову "маємо те, що маємо".

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Влада пішла назустріч автомобілістам, до певної міри спростивши правила розмитнення вживаних авто та створивши деякі умови для "легалізації євроблях". Водночас, щоб ліквідувати сегмент авто з іноземною реєстрацією, вводиться комплекс заходів, які не дозволять подальше ввезення та експлуатацію транспорту з "чужими" номерами. Саме ці "запобіжники" ми зараз і розглянемо.

Неможливо просто взяти і заїхати

Українці зможуть ввозити нерозмитнені авто в режимі "транзит" чи "тимчасове ввезення" лише після внесення фінансової гарантії на кордоні, у розмірі повної суми розмитнення такого авто. Окрім цього припиняється й "пересічка" - транзит буде дозволений лише "прохідний". Це коли виїзд можна здійснити лише через інший пункт пропуску, а не той, яким авто потрапило до України.

"Верблюди" свій бізнес надалі провадити теж не зможуть: їм дозволять ввозити без оплати гарантії лише одне авто, не більше. Окрім цього всі автомобілі з іноземною реєстрацією підлягатимуть обов’язковій реєстрації у Сервісному центрі не пізніше, ніж через 30 днів після прибуття в Україну. Справжніх автотуристів чи подорожувальників ця норма фактично не торкнеться, а от "каравани" зупинить.

Поліція матиме право

Зупинити автомобіль з метою "перевірки документів" зараз поліція права не має, а от після набуття чинності новим законом – матиме. І право це безпосередньо стосуватиметься авто з іноземною реєстрацією. Якщо патрульні виявлять проблеми з реєстрацією (тією, яку треба здійснити протягом 30 днів) або з керуванням авто на якому "висить" прострочка – справою займуться самі. Якщо ж питання стосуватиметься порушення митних правил – інформуватимуть працівників ДФС.

Штрафи

Поліція складатиме адмінматеріали за керування незареєстрованим ТЗ (з "чужими" номерами), що водієві обійдеться у 170 грн, - це якщо немає інших порушень. Якщо ж буде виявлено перевищення дозволених строків перебування в режимі транзитного чи тимчасового ввезення, стягнення сягне 8500 грн, а за повторне порушення протягом року – 17 000 грн, плюс позбавлення водійських прав на рік. Додатково може бути застосовано навіть оплатне вилучення ТЗ.

Штрафи за порушення строків тимчасового та транзитного ввезення ТЗ:

Митники штрафуватимуть серйозніше: до 170 000 гривень, залежно від того, на скільки прострочено час ввезення автомобіля: Найменше покарання (нулі в таблиці) – попередження. Максимальне – 170 тисяч гривень, або конфіскація автомобіля. Також найбільший штраф грозить у разі виявлення втрати або розкомплектування "євробляхи", окрім випадків, документально підтверджених, що автомобіль знищено в ДТП чи за інших обставин непереборної сили.

Конфіскація може бути застосована ще й тоді, якщо "поплутали" коридор на пункті пропуску (тобто, заїзд здійснено через "зелений", в той час як при наявності предметів, що підлягають декларуванню, необхідно користуватись "червоним" коридором), або "забути" задекларувати автомобіль. Штрафи до 17 000 гривень передбачені за передачу ТЗ іншій особі, використання "транзитних" чи "тимчасівок" для цілей підприємницької діяльності або отримання доходів.

Коли?

Після офіційного оприлюднення закону на основі проекту №8488, спершу розпочне дію пільговий період розмитнення: протягом 90 днів акциз нараховуватиметься із 50% знижкою. Протягом 180 днів з дати набрання чинності "законом 8488" описані "кусючі" санкції не застосовуватимуться. А от потім…

Втім, зараз в Верховній Раді відбувається затягування процесу – зареєстрована постанова про відміну відповідного рішення Верховної Ради. Якщо депутати залишать все як є, закон ще повинен підписати Президент. Також існує ймовірність вето.