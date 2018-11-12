Ухвалення законів, що регламентують "доступне розмитнення потриманих авто №8487 і високу матеріальну відповідальність за їзду "на бляхах" №8488, викликало бурю обурення серед тих, хто зараз їздить "на бляхах".

Активісти ГО "АвтоЄвроСила" оголосили про плановані акції протесту. На сайті президента вже зареєстрована петиція з вимогою ветувати закони №8487 №8488. Крім того на 15 листопада запланований мітинг біля адміністрації президента. Якщо на закони не буде накладено вето, активісти планують перекриття доріг та інші акції громадянської непокори.

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Зараз у Верховній раді відбувається блокування прийнятих законів. Депутати Каплін Сергій Миколайович і Дерев'янко Юрій Богданович зареєстрували “Проект Постанови про скасування рішення Верховної Ради про прийняття в іншому читанні та в цілому проекту Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування акцизним податком легкових транспортних засобів"". Але насправді це просто затягування процедури. Шанси на те, що ці документи будуть підтримані більшістю народних депутатів мізерно малі.

Генеральний директор Всеукраїнської Асоціації автомобільних імпортерів і дилерів Олег Назаренко вважає, що прийняті закони насправді створюють сприятливі умови для імпорту старих автомобілів, але і створюють проблеми для тих, хто вже їздить "на бляхах" і тих, хто заробляє на ввезенні "евроблях".

"Мої прогнози щодо дій лобі євробляхобізнесменів, які будуть робити все можливе, щоб не допустити зниження акцизів на імпортні авто, підтверджуються. Вже з метою затягування часу зареєстрована постанова ВР про скасування проголосованих законопроектів", говорить експерт.

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Щодо ймовірності ветування законів з боку президента Олег Назаренко висловив певні побоювання. "Як лобі бляхеробізнесменів спрацює, так і буде. А гроші там величезні. І ставки великі! Якщо проб'ють вето, то бізнес бляхобізнесменів продовжиться; а якщо Закон вступить в силу, то всі кинуться на розмитнення, а до бляхобізнесменів ніхто не прийде і їх бізнесу кінець".

Кандидат економічних наук Євген Невмержицький вважає, що закони №8487 №8488 лобіюють автодилери ринку, тому як сума розмитнення буде перевищувати суму, за яку придбано автомобіль. Особливо, якщо авто старше 10 років.

“Вигідно це тільки тим, хто завозить в країну нові автомобілі та їх реалізує. Тобто тільки автодилерам. Робиться це для того, щоб не наповнювати ринок дешевими вживаними авто. Відповідно, йде опір з боку суспільства”, - зазначив Невмержицький.

На його думку, президент буде приймати рішення з урахуванням загальної картини. “Якщо все пройде спокійно, протести можна буде втихомирити без особливих втрат для рейтингу, то закон залишать. Якщо неспокої будуть більше, ніж допустимо, то президент накладе вето. Активісти розуміють, що їх багато, причому це не самі маргінальні верстви суспільства”, - резюмував Євген Невмержицький.