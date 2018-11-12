На сайті офіційного інтернет-представництва президента України зареєстрована петиція з вимогою «Накласти вето на закони 8487 та 8488 про розмитнення авто на іноземній реєстрації»

Автор петиції Лічний Віталій Юрійович. На його думку прийняті депутатами ставки розмитнення вживаних авто є завеликими порівняно з зарплатами українців.

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“Прохання накласти вето на закони 8487 та 8488 про розмитнення авто на іноземній реєстрації та натомість затвердити закон, який дасть змогу розмитнити авто (2,7л. дизель 15 років) за суму співставну із трьома - п’ятьма мінімальними заробітними платами 300-500 Євро або щось близке до цих значень, але ж не 2500 євро з НДС і т.п., як прийняли!!!” йдеться у тексті петиції.

“Це більше 20 мінімальних зп і співставно з вартістю самого авто. І це вже з врахуванням знижки 50% це ніяка не перемога. Передбачити в новому законі пільги для учасників АТО, багатодітних сімей та інших категорій грамадян, що потребують додаткової підтримки” зазначає автор.

Петиція вже набрала 3613 голосів з 25000 необхідних.

Втім, варто нагадати, що чинний президент України не завжди позитивно реагує на петиції. Наприклад, після заборони доступу до ресурсів “Вконтакте”, “Одноклассники” та “Яндекс” петиція з вимогою розблокування цих сайтів дуже швидко набрала значно більшу ніж необхідна кількість голосів. Але президент відмовив в розблокуванні сайтів.