Прийняті Верховною Радою закони для доступного розмитнення враховують також електромобілі та гібриди. Однак це зовсім не ті пільги, на які сподівались прихильники електротранспорту.

Зміни до податків, що буди прийняті законом 8487, стосувались в першу чергу автомобілів з двигунами внутрішнього згоряння. Усі намагання нардепів внести в цей законопроект норми про електромобілі розбивались об аргументацію голови Комітету Верховної Ради з питань оподаткування Ніни Южаніною, що для цих транспортних засобів розробляється власний Закон. Втім, чи встигнуть його прийняти до кінця 2018 року – велике питання.

Втім, в законопроекті 8487 все-таки знайшлось місце для електромобілів і навіть гібридів. Зокрема, для "чистих" електромобілів (товарна позиція 8703 90 10 10 згідно з УКТ ЗЕД) ставка встановлюється у розмірі 1 євро за 1 кВт. годин ємності електричного акумулятора.

Виходячи з того, що найбільш масові Nissan Leaf мають батареї ємністю 24 – 40 кВт. годин, а найбільш потужна Tesla – 110 кВт. год, то ставка акцизу для електромобілів буде незначною – від 24 до 100 євро за одиницю.

Знайшлась ставка податку і для гібридів, але лише для тих, які приводяться в рух тільки електричним двигуном (коди УКТ ЗЕД 8703 10 18 00, 8703 90 10 90, 8703 90 90 00). Для них акциз становить 100 євро за 1 штуку. Ті ж гібриди, у яких привід від двигуна внутрішнього згоряння, розмитнюються як бензинові автомобілі.

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Нагадаємо, що з 2017 року розмір акцизу на ці категорії транспорту існував в розмірі 109.129 EUR за шт., а в 2018 році він був тимчасово відмінений повністю (нульова ставка).

Ввізне мито на електромобілі також залежить від типу транспортного засобу. На "чисті" електромобілі воно дорівнює нулю (8703 90 10 10 згідно з УКТ ЗЕД), а на інші – 8-10% від митної вартості (10% для фізосіб, для юридичних – 8%).

Податок на додану вартість, який при імпорті електромобілів у 2018 році не сплачується, з 2019 року буде таким самим, як і для усіх інших товарів – 20%.

Формула розмитнення для елетромобілів, як і для всіх інших авто, залишається незмінною:

Таким чином, безмитне ввезення електромобілів в Україну в 2018 році не буде продовжене.

Нагадаємо, що українці ще мають змогу собі привезти елетромобіль без сплати податків.