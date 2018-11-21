Перший день акції громадянської непокори "Доступне Розмитнення - Геть Вік з Акцизу", яка розпочалась 20-го листопада по всій території України, пройшов відносно мирно. Як мине сьогоднішній день – поки що невідомо.

Вчора акція стартувала приблизно в 60-ти місцях у різних куточках країни. Почавши о 6 ранку першу акцію в столиці активістами було запущено хвилю непокори, яка вже до півдня охопила всі регіони країни.

Читайте також: У Києві ріжуть шини автомобілям на єврономерах

"Ми розуміли, що масові акції призведуть до ускладнення руху, тому зазделегідь повідомили про них позначивши на карті усі локації та опублікувавши її на сайті та ФБ-сторінці "Авто Євро Сили", щоб максимально прибрати дискомфорт для звичайних громадян", пишуть активісти на свої сторінці у FB.

"Але на жаль без конфліктів не минуоося. Так протягом пепшого дня акції відбулися кілька провокації з боку поліції по відношенню до активістів АЄС Рівне, що зафіксовано на відео та у відповідних заявах. Трьох активістів було затримано, але згодом відпущено за відсутністю складу злочину, який би був приводом для затримання. Тому попереджаємо активістів, які залишилися ночувати в місцях протесту біля траси бути пильними до дій поліцейських.

Також у Полтаві мав місце прикрий інцидент, коли було травмовано декількох активістів АЄС п'яним водієм вантажівки, який був затриманий поліцією по статті 130 ККУ, а травмовані активісти були доставлені до лікарні. Тому також звертаємо увагу активістів бути пильними щодо можливих небезпечних водіїв. Обов'язково вночі будьте в світловідбиваючих жилетах.

Крім цього сьогодні в Хмельницькому неадекват чи провокатор, на авто із польською реєстрацією збив активіста на пішохідному переході та спробував втікти з місця події, працівники поліції жезлом намагались зупинити правопурушника, але він втік, бо у тому місці поліція була без авто. Але активісти АЄС Хмельницький наздогнали зловмисника, зупинили його авто і не завдаючи водію фізичних ушкоджень, хоч дуже хотілось дати у вухо, дочекались поліцію та допомогли їй оформити за питання злочинця.

Попереджаємо громадян, що завтра у тих самих місцях, які вказані на сайті АЄС, акції непокори продовжаться, тому з великою ймовірністтю ускладнення руху продовжиться. Просимо при необхідності руху обрати альтернативний маршрут, який уникне проїзд місцями протестів".