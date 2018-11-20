Останній інцидент стався вночі на вулиці Ушинского.

У Києві на вулиці Ушинського вночі в понеділок, 19 листопада, порізали шини трьох автомобілів на єврономерах. Про це повідомляє Київ Оперативний на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

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У повідомленні зазначено: "сьогодні вночі на Ушинського відразу трьом автомобілям на єврономерах порізали гуму. До слова, всі автомобілі були запарковані без порушень ПДР (проходу/проїзду не заважають), мабуть у когось просто особиста неприязнь?"

Користувачі відразу ж відреагували на новину. Деякі почали пригадувати подібні історії, зазначивши, що це не перший випадок.