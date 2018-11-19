Верховна Рада може найближчим часом ухвалити законопроект про значне підвищення штрафу для водіїв за непристебнуті ремені безпеки. При цьому водії будуть змушені платити штрафи і за непристебнутих пасажирів.

Подробиці законопроекту розповіла співавтор документа, народний депутат Ірина Суслова.

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"Законопроект дуже важливий. Ми сподіваємося, що він буде проголосований на наступному пленарному тижні. Дослідження в країнах Євросоюзу доказують, що якщо пасажир або водій їде з пристебнутим ременем безпеки, то він отримує на 70% менше травм, ніж непристебнутий", – розповіла нардеп.

За інформацією Суслової, вимога стосуватиметься лише транспортних засобів, оснащених ременями безпеки.

"Умовно кажучи, у старих автомобілях, в яких ззаду немає ременів безпеки, ми не можемо зобов'язати людей пристібатися. Якщо машина оснащена, повинні бути пристебнуті не тільки водій, але і всі пасажири, незалежно від того, де вони сидять, як це відбувається в Євросоюзі", – пояснила нардеп.

Політик підкреслила, що, якщо пасажири авто не пристібаються, то відповідальність лежить на водії машини.

"Штрафи будуть виписуватися на авто, залежно від кількості непристебнутих людей. Якщо зупинили водія з двома пасажирами, водій несе відповідальність за всіх трьох, відповідно, штраф повинен бути помножений на три", – розповіла Суслова.