Столична влада розповіла про вже відремонтовані мости та ті, які будуть ладнати найближчим часом.

Рік, що закінчується видався багатим на плідні роботи з відновлення мостових переправ у столиці, та усе ж більшість шляхопроводів усе ще перевантажена та знаходиться в аварійному стані.

Більшість шляхопроводів у Києві не ремонтувалась з 1970-х років. Наразі переправи завантажені приблизно на 140%, повідомляє Інформатор, посилаючись на сайт КМДА.

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Директор Департаменту транспортної інфраструктури КМДА Іван Шпильовий повідомив, що цього року завершився ремонт мостів на Одеській площі, проспекті Науки, на вулиці Малинської, Залізничній, шляхопроводів на Нивках, бульварі Лепсе, вулиці Палладіна, на перетині вулиць Кирилівської та Олени Теліги, Святошинського моста та інших. При цьому столичні комунальники провели комплексне обстеження ділянок доріг з мостовими переправами, аби визначити об’єкти, що терміново потребують уваги.

Кудрявський міст, закритий для автомобілістів вже 17 років, тепер перекрили і для пішоходів, однак ремонтувати його ближчим часом не збираються.

Тривають ремонтні роботи на мосту Патона і реставрація деформаційних швів на Південному мосту. З січня 2019 планують почати ремонт Шулявського шляхопроводу. А роботи на Русанівському мосту завершать до початку осені наступного року.

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