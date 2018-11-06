Тепер дорожники планують розпочати демонтаж з 15 грудня.

Багатостраждальний Шулявський шляхопровід в Києві, який знаходиться в аварійному стані, ніяк не можуть знести.

Спочатку хотіли його зносити з 1 травня, однак цю дату постійно переносять. В черговий раз роботи з демонтажу мали розпочатися 3-4 листопада. Однак цього знову не сталося.

В компанії "Північноукраїнський будівельний альянс" ("Альянс"), яка буде займатися будівництвом нової розв'язки, заявили, що планують розпочати демонтаж шляхопроводу 15 грудня. Він триватиме близько двох місяців. Потім поетапно буде проходити будівництво.

Нагадаємо, що стало відомо, хто винний у руйнуванні українських доріг.