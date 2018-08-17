У суботу, 18 серпня, в Києві перекриють рух по Шулявському мосту у зв'язку з підготовкою до його реконструкції, яка триватиме півтора року.

Про це повідомив директор комунального підприємства "Дирекція будівництва дорожньо-транспортних споруд" Максим Калінін.

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"З 18 серпня 2018 закривається рух усіх видів транспорту по правоповоротним з'їздам з просп. Перемоги на вул. А. Довженка і з вул. Ст. Гетьмана на просп. Перемоги для перекладки інженерних мереж згідно з проектом. На сьогоднішній день виконуються підготовчі роботи з реконструкції транспортної розв'язки", –розповів Максим Калінін.

За оцінками експертів, роботи на Шулявському мосту розтягнуться приблизно на півтора року.

Нагадаємо, реконструкція шляхопроводу очікувалася з 1 травня. Проте пізніше роботи перенесли на невизначений термін. Причиною стала петиція з альтернативним варіантом реконструкції, яку зобов'язана була розглянути Київрада.