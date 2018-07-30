У Києві є три центральних моста, що знаходяться в жахливому стані. При цьому, вони експлуатуються, а влада не поспішає з ремонтними роботами.

В інтерв'ю радіо "Новий час" міський голова Віталій Кличко, відверто розповів про занедбаність київських мостів.

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"Ми зробили інспекцію - більше 75 мостів у місті Києві в передаварійному стані, три в аварійному стані. Це центральні мости, ми робимо все для того, щоб рух на цих мостах тривав, щоб ні в якому разі загрози не було для тих людей, які користуються цими мостами, все превентивні заходи. і зроблений план реконструкції і капітального ремонту даних споруд ", - зазначив мер.

Раніше Кличко повідомив, що для приведення в порядок інфраструктурних об'єктів в Києві необхідні "сотні мільярдів гривень".

"Якщо реконструкція одного моста - мільярд, 75 мостів - це колосальні гроші. За останні три роки ми збільшили бюджет міста Києва в два рази, але тим не менше тих 50 мільярдів, які у нас сьогодні є, не вистачає, щоб повністю залатати всі" , - поскаржився глава столиці.

Як відомо, 5 липня КМДА затвердила проект реконструкції Шулявського шляхопроводу. Він передбачає будівництво неповного "клевера" з трьома з'їздами.