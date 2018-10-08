На 3-4 листопада заплановано знесення Шулявсього шляхопроводу на Проспекті Перемоги у Києві.

Реконструкція Шулявського шляхопроводу у Києві, яка буде проходити протягом 1,5 року, по-справжньому розпочнеться 3-4 листопада. В ці дні знесуть аварійні перекриття мосту, потім будуть руйнувати й опори.

Поки що проводяться підготовчі роботи для повноцінної реконструкції розв’язки – перенесення трамвайних ліній, каналізацій, електромереж. Демонтуються кіоски поблизу станції метро.

Під час демонтажу старого мосту перекриватимуть не весь Проспект Перемоги, а частинами – половину смуг для руху. Звичайно, це створить незручності – будуть затори. Однак ремонтники обіцяють працювати якнайшвидше, в тому числі і вночі.

Щодо руху вулицями Довженка та Гетьмана, то водіям краще оминати їх. Звичайно, дорожники організують об’їздні шляхи, на проспекті вже встановлені знаки та світлофори. Однак рух за цими шляхами не може бути настільки ж інтенсивним, як і через шляхопровід.

Нагадаємо, як використовувались гроші з Дорожнього фонду.