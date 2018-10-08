Інфографіка від Міністерства інфраструктури наочно показує, у яких областях найактивніше ремонтуються дороги.

Головне дорожнє відомство України оприлюднило статистику у вигляді графіки, котра показує, як ремонтуються дороги місцевого значення на субвенції з Доронього фонду.

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Як показує інфографіка, станом на 30 вересня 100% виділених коштів освоїла лише одна область – Хмельницька. У списку лідерів також Вінницька, Чернігівська та Львівська області, де у роботу пущено більше 95% грошей.

На ремонт доріг кожному регіональному управлінню видялються кошти з Доронього фонду, котрий акумулює кошти на будівництво і ремонт доріг за рахунок податків і зборів на автомобілі і пальне, також від міжнародних донорів. Фінансування надається регіонам на умовах субвенції, що передбачає повернення коштів, у разі їх нецільового чи невчасного використання за проектом.

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Більше половини коштів освоїли у Донецькій (75%), Черкаській (77%), Чернівецькій (78%), Київській (79%), Сумській (81%), Запорізькій (83%), Івано-Франківській (84% ), Волинській (85%) та Харківській (87%) областях.

Список замикають Луганська, Тернопільська, Херсонська, Закарпатська, Миколаївська, Рівненська та Кіровоградська області, котрі за дев'ять місяців 2018 року використали менше половини коштів, виділених Дорожнім фондом на ремонт і утримання місцевих доріг.

Столичні комунальники використали 87% виділених на ремонт доріг коштів.

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