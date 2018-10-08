Перевірка автомобілів з литовською реєстрацією на території України тепер відбуватиметься з використанням Інформації від литовської сторони. Доступ до баз даних вже надано.

Литовська Республіка надала Україні доступ на рік до європейської бази даних, яку буде використовувати, зокрема, для перевірки, чи ввозять автомобілі на європейських номерах, так звані євробляхи, в Україну законно. Про це УНН розповів голова Державної прикордонної служби України Петро Цигикал.

Читайте также: Ціна пального зросла до 36,75 грн/літр

“Сьогодні нам подарували пакет, завдяки якому можна заходити в європейські бази даних... Ви знаєте, у нас сьогодні дуже багато євроблях на території країни. Як правило, вони або литовські або польські", — зазначив голова ДПСУ.

Так, за словами Цигикала, на сьогодні Україна співпрацює з Литвою в питанні, що стосується автомобілів, які були вивезені з Литви і вважаються там такими, які не існують або знищені, і з'являються в Україні на литовських номерах.

“Тому ми зараз отримуємо від них інформацію, будемо робити невеликі перевірки, дивитися, чи законно використовуються ці транспортні засоби при перетині кордону, чи ні... Це зменшить кількість незаконно ввезених в Україну автомобілів. Є євробляхи, які заїжджають на відповідних номерах на законних підставах, а є автомобілі, які були викрадені, але не знаходяться в загальній базі даних у нас, тобто ми не бачимо, викрадені вони чи ні. А Литва нам зараз надає базу, яка дозволить виявляти ці викрадені автомобілі, завезені до нас незаконно", — сказав він.

З польськими колегами також ведеться співпраця в цьому напрямку, зазначив Цигикал. “Ті автомобілі, які вже внесені в базу даних Інтерполу — там також викрадені, і вони поповнюють її періодично — ми з ними виявляємо. У нас виявлено 500 автомобілів. Враховуючи, що у нас 157 пунктів пропуску із закладом в базу Інтерполу. Коли заїжджають перебиті номери, заміна кузова, це все проявляється. Поляки нам надають таку інформацію, ми періодично нею обмінюємося", — зазначив голова ДПСУ.