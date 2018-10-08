Низка великих мереж АЗС 8 жовтня підвищили ціни на бензин і дизельне пального в межах 20-70 коп./л. Рекорд встановили заправки Shell, які продають паливо значно дорожче за інших.

Про це свідчать дані щоденного цінового моніторингу "Консалтингової групи А-95".

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У мережі AMIC всі види бензинів подорожчали на 20 коп/л, ДП – на 50 коп./л. Так, ціна бензину А-92 виросла до 31,99 грн/л, А-95 – до 32,99 грн/л, А-95+ – до 33,99 грн/л, дизельне паливо – до 31,99 грн/л. В мережах ОККО і WOG дизпаливо також додало 50 коп./л, до 33,49 грн/л.

Мережа SOCAR підняла ціна на всі види палива на 50-70 коп./л: ціна бензину А-92 виросла до 34,49 грн/л, А-95 – до 35,49 грн/л, А-95+ – до 36,49 грн/л, дизельне паливо – до 33,19 грн/л. На 70 коп./л зросли ціни на бензини і ДП в мережі "Надія".

Такі мережі, як Shell, Glusco, "БРСМ-Нафта", Chipo і Luxwen підвищили ціни на 3-70 коп./л. Середня роздрібна ціна ДП по країні 8 жовтня зросла на 20 коп/л, бензину – на 3-6 коп./л.

Найвища ціна – 36,75 гривень за літр преміального А-95 – зафіксована на АЗС Shell. Дорожче вартість тільки 98-го, який продається на кількох заправках в країні для спортивних машин.

Нагадаємо, що зростання цін у роздробі почалося з 20-х чисел серпня у відповідь на різке ослаблення гривні.