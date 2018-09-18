Слідом за ослабленням національної валюти ціни на пальне продовжують рости. На думку експертів подальшого підвищення цін не уникнути.

З 17 на 18 вересня низка великих мереж АЗС підвищила ціни на бензин і дизельне паливо в межах 20-40 коп./л, свідчать дані щоденного цінового моніторингу "Консалтингової групи А-95". Про це повідомляє enkorr.

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Також найбільші автозаправні мережі підняли ціни на автогаз ще на 12-20 коп/л. Ціна на автогаз на ОККО зросла на 20 коп/л і склала 15,28 грн/л. WOG підняла на 14 коп/л до 15,20 грн/л. Також на 12 коп./л та 20 коп/л ціни зросли в мережах AMIC і Glusco – до 14,96 грн/л і 14,70 грн/л відповідно.

Такі мережі, як Shell, "БРСМ Нафта", KLO, UPG, Luxwen, Mango і "Укргазвидобування" підвищили вартість на 1-30 коп/л. Істотніше усіх ціна підскочила в мережі "Надія", на 50 коп/л – до 14,52 грн/л. Середня ціна автогазу на українському ринку станом на 18 вересня склала 14,67 грн/л (+7 коп/л).

Бензин і дизпаливо в мережах AMIC і UPG подорожчали на 20 коп/л, "БРСМ-Нафта" підняла ціну на ДП і бензин А-95 на 20 коп/л, "двійка" подорожчала на 10 коп./л. В мережі Glusco ціни підвищилися на всі види палива на 15 коп./л.

Зростання цін спостерігається також у регіональних мережах. Дніпропетровська мережа "Нефтек" підвищила на 20 коп/л, донецький "Автотехсервіс" – на 50 коп/л, харківська "Овіс" – на 49 коп./л, полтавська "Надія" – на 40-50 коп./л.

Зростання цін у роздробі почалося з 20-х чисел серпня у відповідь на різке ослаблення гривні. З початку вересня в середньому вартість бензину і ДТ теж зросла на 1 грн/л.