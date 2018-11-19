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Киянин Дмитро Фініченко створив чат-бота дял мобільного додатку Telegram, котрий допомагає користувачам вирахувати вартість розмитнення автомобіля при купівлі за кордоном та ввезенні в Україну.

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8 листопада народні депутати проголосували за законопроект, що знижує акцизи на розмитнення автомобілів. Головною зміною до законопроекту в порівнянні з першим читанням є встановлення строків пільгового розмитнення вже ввезених автомобілів – євроблях. Тобто окрім ставок акцизу, які затверджені в першому читанні, пропонується надати пільговий коефіцієнт 0,5 для автомобілів, які будуть розмитнені протягом 90 днів після вступу Закону у силу.

Дмитро Фініченко з Києва створив телеграм-бота, котрий допомагає скласти остаточну ціну автомобіля, після усіх платежів, повідомляє 032.ua.

Фото: “калькулятор євроблях” / скріншот

Починаючи з 13 листопада, коли бот був запущений у дію, його послугами скористалось більше 6 тисяч людей, а кількість підрахунків перевищила 25 тисяч.

“Коли депутати проголосували за закон 8487, я почав шукати калькулятори, які б мені допомогли порахувати вартість розмитнення. Нічого, що би гарно працювало, я не знайшов, тож вирішив написати бота”, – пояснив автор програми.

Для того, аби скористатись ботом, потрібно у пошуку Тelegram ввести @evrobljahabot. Після активації бота, потрібно тиснути кнопку “Start” і приступати до розрахунків

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