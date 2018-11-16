Які марки та моделі машин обирали українці цього року.

Згідно з даними статистики AUTO-Consulting, трійка лідерів за продажами протягом 10 місяців 2018 року сформували Toyota, Renault та Volkswagen.

Протягом 10 місяців 2018 року українці придбали близько 65 тисяч нових іномарок, що на 1,3% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Видання НВ склало рейтинг найпопулярніших автомобілів в Україні.

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Отже у трійці лідерів на першому місці Toyota з результатом 8,1 тисяч машин, слідом йде Renault з 7 тисячами, а на третій позиції опинився Volkswagen, дилери якого продали 5,4 тисячі нових авто.

Останній бренд наростив обсяги помітніше двох інших, на 12,4%. Різке зростання обумовлене тим, що дилери активно завозили в Україну так звані дизельгейтні машини з інших ринків за зниженими цінами. Причому, це стосується як автомобілів марки Volkswagen, так і інших брендів концерну.

Фото: розподіл уподобань українців та детальна статистика за марками і моделями / НВ

Так, продажі Golf у означений період в Україні зросли майже вдвічі, а популярність компакта Polo підскочила відразу на 56,7%. Аналогічна ситуація, наприклад, і з Audi А3.

Та ще більш неймовірний ріст показав китайський бренд Chery, котрий у відсотковому вираженні додав одразу 111 пунктів.

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