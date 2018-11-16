Китай знову попереду усього світу – популярний компактний седан відсвяткував глобальну прем'єру у Гуанчжоу.

Toyota протягом усього року виводила у світ нові моделі з сімейства Corolla, а наостанок залишила найцікавіше – седан Corolla.

Кузов і платформа седана Toyota Corolla 2020

Новинка побудована на платформі Toyota New Global Architecture (TNGA). Те ж шасі й у Camry, Avalon та кросовера C-HR. Використання нової платформи дозволило дещо збільшити колію, зберігши колишню колісну базу.

Фото: Королла седан 2020 / Toyota

Новий седан виявився просторішім за попередника. В салоні стало тихіше, а керованість машини має покращитись за рахунок заміни задньої балки на підвіску. Ось найважливіше, що “Тойота” виділяє у новому седані.

Низький центр тяжіння, спортивніший екстер’єр та “чистіший” інтер’єр

Нова платформа TNGA забезпечує кращу керованість та покращення основних характеристик моделі

Передове оснащення активними системами безпеки у комплексі Toyota Safety Sense

Інтернет та сервіси підтримки мережевого зв’язку забезпечують додаткову безпеку, зручність користування, комфорт та упевненість за кермом

Вперше модель буде представлена з гібридною силовою установкою на ринках 90 країн

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Дизайн нової “Королла” виконаний в стилістиці хетчбека та універсала Corolla, однак не повторює оформлення на сто відсотків. І навіть відрізняється всередині модельного ряду: комплектації L, LE та XLE мають інакший вигляд, ніж спортивні варіанти SE і XSE.



Двигуни та трансмісії Toyota Corolla

Для виконань SE та XSE, крім того, передбачено новий 169-сильний 2-літровий мотор, що поєднується з варіатором, котрий у спортивному режимі здатен імітувати 10-ступінчасту механічну коробку передач.

Решта комплектацій нової Toyota Corolla оснащуватимуть 140-сильним бензиновим 1.8, котрий є допрацьованим варіантом агрегату моделі поточного покоління. Єдиною комплектацією, у якій новий седан Corolla можна буде замовити з 6-позиційною механічною коробкою передач – SE.

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Вибравши механічну трансмісію власникам нової моделі доведеться відмовитись від адаптивного круїз-контролю та системи утримання смуги руху – вони пропонуються лише у поєднанні з варіатором.



Седану обіцяна гібридна силова установка останнього покоління, однак така модифікація з’явиться пізніше, а поки що про характеристики таких машин виробник нічого не повідомив.



Оснащення і комплектації Corolla седан 2020

У базове оснащення Toyota Corolla дванадцятого покоління увійдуть системи попередження зіткнень з автоматичним гальмуванням, попередження про виїзд зі смуги руху, функція автоматичного перемикання дальнього кольору, мультимедіа з сенсорним екраном, що підтримує Apple CarPlay і точка доступу Wi-Fi. У версіях XSE і XLE акустика від JBL.

За дизайном інтер'єру седан багато в чому повторює салон хетчбека і універсала. Прилади зрозумілі 4,2-дюймовий екран в базі і 7-дюймовий в топових версіях, консоль ергономічна, а Toyota обіцяє поліпшену оглядовість з місця водія за рахунок низької підвіконної лінії, тонким стійок лобового скла і іншому розташуванню дзеркал заднього виду.

Фото: салон нового покоління Toyota Corolla / Toyota

Покупцям у США буде доступна підтримка голосового асистента Amazon Alexa, як і подібних сервісів у інших країнах. Однією з їхніх функцій буде виклик рятувальних служб у разі аварії.

Ціни та старт продажів Corolla ХІІ

Продажі нового покоління Toyota Corolla стартують на початку 2019 року, модель буде продаватись у 150 країнах по усьому світу. Коли новинка з’явиться в Україні – наразі невідомо. Наразі ціни не розголошуються, однак за попередньою інформацією здорожчання буде близько 10 відсотків, порівняно з седаном актуального покоління. Купити Toyota Corolla ХІ покоління в Україні сьогодні можна від 436 тисяч гривень.

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