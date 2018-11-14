Корейська марка показала шматочок новинки і тепер ми з нетерпінням чекаємо кінця місяця, аби побачити крос-хетч повністю.

Південнокорейський автовиробник оголосив про дебют нового покоління Kia Soul 2020 на автосалоні у Лос-Анджелесі. Модель отримала свіжий дизайн та нові силові агрегати.

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Наявність декількох силових агрегатів, у тому числі турбонаддувних двигунів та електричних варіантів з нульовим викидом, має забезпечити новому Soul сталий попит, вважають його творці.

Наразі відомо, що крос-хетчбек отримає чотирициліндровий атмосферник 2.0 у якості базового мотора, у той час як турбований 1.6 потужністю близько 200 к.с. відстоювати честь моделі у верхньому ціновому сегменті. Дволітровий мотор поєднуватиметься з 6-ступеневою “механікою” або “автоматом” на стільки ж швидкостей, а в пару потужнішому двигуну буде виділено семиступінчата АКП з подвійним зчепленням. Новому компактному крос-хетчу опційно буде запропонована система повного приводу, така ж, як у Hyundai Kona.



Фото: авторський рендер 2020 Kia Soul / Carscoops

Нове покоління Kia Soul вийде на європейський ринок наступного року. Детальні характеристики нової моделі та ціни будуть оголошені під час презентації.

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